После второй сессии свободных заездов Гран При Азербайджана Карлос Сайнс получил предупреждение за блокировку соперника.

Гонщик Ferrari помешал Серхио Пересу в тринадцатом повороте. Стюарды выяснили, что команда предупредила Сайнса о приближающемся гонщике Red Bull Racing, но Карлоса отвлекли множественные уведомления на руле, поэтому он неверно оценил скорость сближения и слишком поздно начал уступать трассу Пересу.

В свою очередь Серхио отметил, что имел хорошую видимость и контролировал ситуацию, поэтому не считает инцидент слишком опасным. Учитывая все эти факты, стюарды вынесли Сайнсу предупреждение.

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