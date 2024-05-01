Видео: Льюис Хэмилтон на улицах Нью-Йорка

Перед Гран При Майами в Mercedes устроили демонстрационные заезды в Нью-Йорке.
За рулём W12 2021 года Льюис Хэмилтон проехал по перекрытой для движения Пятой авеню – это были демонстрационные заезды Формулы 1 в центре Манхеттена.
Перед Гран При Майами в Mercedes устроили демонстрационные заезды в Нью-Йорке.
За рулём W12 2021 года Льюис Хэмилтон проехал по перекрытой для движения Пятой авеню – это были демонстрационные заезды Формулы 1 в центре Манхеттена.
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