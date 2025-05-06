Зак Браун: Титул вовсе не гарантирован

McLaren начнёт европейскую часть сезона с преимуществом в 105 очков в Кубке конструкторов над Mercedes и в 141 очко над Red Bull Racing, но руководитель McLaren Racing Зак Браун считает, что титул по итогам сезона вовсе не гарантирован.

Зак Браун: «Да, я знаю, пять побед в шести гонках выглядят как доминирование. По статистике такую разницу сложно отыграть, но всё же позади лишь первая четверть сезона – всё борьба ещё впереди.

Гонка в Майами стала первой, где мы полностью контролировали ситуацию. В Австралии условия были сложными, три других победы одержаны на трассах, где наша машина была не самой быстрой, просто мы всё сделали верно.

Приятно видеть столь впечатляющий отрыв, но мы ничего не принимаем как должное. В прошлом году мы были третьими в чемпионате, но в итоге выиграли Кубок конструкторов, а команда, которая лидировала в чемпионате, закончила сезон третьей. Так что титул вовсе не гарантирован».

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