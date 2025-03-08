В молодёжной программе Mercedes в 2025 году 12 гонщиков

Команда Mercedes-AMG F1 представила обновлённый список участников своей молодёжной программы, в которой теперь 12 гонщиков и гонщиц, представляющих девять разных стран.

Они выступают в разных категориях автоспорта, от картинга до Формулы 3, в том числе в нём три гонщицы: к уже хорошо известной миру Дориан Пин, выступающей в серии F1 Academy и гонках на выносливость, и Луне Флуксе прибавилась ещё одна картингистка, Жюлиа Монлор.

Об успехах молодёжной программы заводской команды штутгартского концерна свидетельствует конкретный факт: оба гонщика, в этом году представляющие Mercedes в Формуле 1, т.е. Джордж Расселл и Кими Антонелли, её выпускники. Как и резервный пилот Фредерик Вести.

Вот полный список участников и участниц этой программы в 2025 году:

Ной Стромстед (17 лет, Дания)

Дориан Пин (21 год, Франция)

Рашид Аль-Даэри (16 лет, ОАЭ)

Юаньпу Чьюи (17 лет, Китай)

Алекс Пауэлл (17 лет, Ямайка-США)

Этан Джефф-Холл (16 лет, Великобритания)

Анди Консани (15 лет, Франция)

Луна Флукса (14 лет, Испания)

Кензо Крейги (14 лет, Великобритания)

Джеймс Анагностиадис (14 лет, Австралия)

Жюлиа Монлор (12 лет, Франция)

Мани Нуволини (11 лет, Италия)

Гвен Лагрю, консультант программы по подготовке гонщиков: «2025-й обещает стать особенным для молодёжной программы Mercedes, которая была возрождена в 2016-м. Оба гонщика нашей команды Формулы 1 прошли через эту программу и показывают пример другим молодым пилотам.

В этом году мы решили обратить внимание на новые чемпионаты и пригласили в программу шесть новых участников, выступающих в разных категориях – от картинга до Формулы 3.

Некоторые из наших молодых гонщиков уже готовы бороться за титулы в своих сериях, другие только в начале пути в гонках одноместных машин; кто-то уже завершает карьеру в картинге, а кто-то её только начинает. На всех уровнях у нас есть удивительные таланты, так что нас ждёт очень насыщенный сезон».

Джордж Расселл: «С молодёжной программой Mercedes связана значительная часть моей жизни. Больше всего я благодарен за поддержку, которую мне оказывали все в этой команде, помогая добиться результатов. Я знаю, что все 12 нынешних участников этой программы тоже получат самую лучшую поддержку, и это поможет им добиваться успехов в автоспорте.

Мы с Кими тоже её выпускники, и поскольку в этом году мы оба выступаем в Формуле 1, это говорит о том, какие возможности открываются перед участниками программы. Я уверен, что каждый из молодых гонщиков в 2025 году приложит все усилия, чтобы добиться успехов, и мне хочется увидеть это на трассе».

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