АПЛ. Ливерпуль – Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" добывает 3 очка в матче с "Саутгемптоном“. Напряженный первый тайм завершился в пользу гостей, однако после перерыва команда Слота смела соперника и установила нужный для себя результат.
Хозяева получили 70-й зачетный балл в 29-м матче, продолжая уверенно занимать первую строчку в таблице. "Саутгемптон" остается на последнем месте.
АПЛ. 28-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Льюис Смит (Англия)
"Ливерпуль" – "Саутгемптон“ 3:1
Голы: Нуньес (52), Салах (53), Салах (88) – Смоллбоун (45+1)