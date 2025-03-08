АПЛ. Ливерпуль – Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" добывает 3 очка в матче с "Саутгемптоном“. Напряженный первый тайм завершился в пользу гостей, однако после перерыва команда Слота смела соперника и установила нужный для себя результат.

Хозяева получили 70-й зачетный балл в 29-м матче, продолжая уверенно занимать первую строчку в таблице. "Саутгемптон" остается на последнем месте.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

"Ливерпуль" – "Саутгемптон“ 3:1

Голы: Нуньес (52), Салах (53), Салах (88) – Смоллбоун (45+1)

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