Киев-Баскет обыграл Старый Луцк в Суперлиге FAVBET-2024/25

Для Старого Луцка это поражение стало пятым кряду в регулярном чемпионате

Киев-Баскет одержал победу над Старым Луцком (71:62) в матче регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25.

По истечению стартовой четверти Киев-Баскет проигрывал два очка, однако затем здорово провел вторую десятиминутку и ушел на большой перерыв с преимуществом +3.

В третьей четверти на паркете шла равная игра, а заключительный игровой отрезок всецело остался за киевлянами, которые спокойно довели дело до победного конца.

Самым результативным игроком матча стал Павел Буренко, записавший в свой актив 20 очков.

Киев-Баскет по-прежнему идет вторым в турнирной таблице, имея за спиной 18 побед после 25-ти проведенных встреч. Старый Луцк занимает седьмую позицию, имея 7 побед и 18 поражений на своем счету.

Свой следующий поединок Киев-Баскет проведет против БК Ровно, а Старый Луцк встретится с Прикарпатьем-Говерлой. Обе игры состоятся завтра, 9 марта.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Старый Луцк — Киев-Баскет — 62:71 (15:13, 14:19, 18:18, 15:21)

Старый Луцк: Лесык (11), Кольченко (10), Лавани (10), Прозапас (9), Михайлов, (6), Дюпин (5), Липовцев

Киев-Баскет: Буренко (20), Сандул (13 + 12 подборов), Клевзуник (12 + 14 подборов), Зайцев (8), Сафонов (8), Бур (6), Карпюк (2 + 10 подборов), Сушкин (2)

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