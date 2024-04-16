Легендарна банда! Ді Джей Стефенс запостив спільну світлину з гравцями, яких добре пам’ятають українські фани

16 квітня в особистому інстаграмі колишній гравець «Прометея» та «Будівельника» Ді Джей Стефенс опублікував світлину. На ній американський форвард стоїть поруч зі старими товаришами по команді.

Фото: djstephens30 / СК "Прометей"

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