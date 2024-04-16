Легендарна банда! Ді Джей Стефенс запостив спільну світлину з гравцями, яких добре пам’ятають українські фани

16 квітня в особистому інстаграмі колишній гравець «Прометея» та «Будівельника» Ді Джей Стефенс опублікував світлину. На ній американський форвард стоїть поруч зі старими товаришами по команді.
Фото: djstephens30 / СК "Прометей"
16 квітня в особистому інстаграмі колишній гравець «Прометея» та «Будівельника» Ді Джей Стефенс опублікував світлину. На ній американський форвард стоїть поруч зі старими товаришами по команді.
Фото: djstephens30 / СК "Прометей"
«Дніпро» став другим фіналістом Суперліги, обігравши «Черкаські Мавпи» в третьому матчі півфінальної серії. У...
16 квітня у соцмережах франківської «Говерли» з’явилися відео та фото, що рекламують нову серію...
Півфінальне протистояння між «Дніпром» та «Черкаськими Мавпами» вже стало історією Суперліги – настільки насиченої...
15 квітня «Фінікс» виписав новий чотирирічний контракт своєму снайперу Грейсону Аллену. За умовами нової...