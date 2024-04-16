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Баскетбол

Легендарна банда! Ді Джей Стефенс запостив спільну світлину з гравцями, яких добре пам’ятають українські фани

Легендарна банда! Ді Джей Стефенс запостив спільну світлину з гравцями, яких добре пам’ятають українські фани

16 квітня в особистому інстаграмі колишній гравець «Прометея» та «Будівельника» Ді Джей Стефенс опублікував світлину. На ній американський форвард стоїть поруч зі старими товаришами по команді.

Легендарна банда! Ді Джей Стефенс запостив спільну світлину з гравцями, яких добре пам’ятають українські фани

Фото: djstephens30 / СК "Прометей"

ua.tribuna.com

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