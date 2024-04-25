Бостон проиграл Майами, Оклахома добыла вторую победу над Нью-Орлеаном в плей-офф НБА

Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк на площадку не выходил

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф.

Бостон на своей площадке проиграл Майами — 101:111. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк участия в матче не принимал. Хит сравняли счет в серии — 1:1.

В Западной конференции Оклахома разгромила Нью-Орлеан — 124:92. Тандер ведет в серии 2:0, следующие два поединка команды проведут на площадке Пеликанс.

Майами в третьем матче серии примет Бостон в ночь на 28 апреля. Нью-Орлеан сыграет с Оклахомой 27 апреля.

Бостон Селтикс — Майами Хит — 101:111 (27:28, 34:30, 18:27, 22:26)

Счет в серии — 1:1

Оклахома Сити Тандер — Нью-Орлеан Пеликанс — 124:92 (35:22, 28:28, 29:24, 32:18)

Счет в серии — 2:0

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