БК Запорожье в клатче обыграл Старый Луцк в рамках Суперлиги FAVBET-2024/25

Лучшим в составе команды Валерия Плеханова стал Андрей Хохоник, набравший 22 очка

БК Запорожье одержал победу над Старым Луцком (87:85) в рамках регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25.

Стартовая четверть осталась за командой из Запорожья, по итогам которой она имела преимущество в семь очков. Во второй десятиминутке Старому Луцку удалось немного наверстать упущенное и на большой перерыв он ушел с отставанием в два балла.

Вторая половина встречи прошла на встречных курсах. В моменте преимущество БК Запорожье достигало +8, но Старому Луцку удавалось отыгрываться, а непосредственно концовка матча получилась весьма увлекательной. В клатче команда Валерия Плеханова вырвала победу, которая стала для нее девятой в регулярном сезоне.

Самым результативным в составе победителей стал Андрей Хохоник, в активе которого 22 очка. Столько же в составе Старого Луцка набрал Павел Горобченко.

В турнирной таблице БК Запорожье идет на 6-й позиции, Старый Луцк располагается следом за ним.

Свой следующий матч оба клуба проведут с БК Ровно — БК Запорожье встретится с ним 16 февраля, а Старый Луцк — 23 февраля.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Старый Луцк — БК Запорожье — 85:87 (17:24, 24:19, 17:22, 27:22)

Старый Луцк: Горобченко 22 + 4 передачи + 4 подбора, Лесык 18 + 11 подборов, Кольченко 16 + 4 подбора, Михайлов 7, Дюпин 4 — старт, Прозапас 16 + 6 передач + 6 подборов, Липовцев 4

БК Запорожье: Хохоник 22 + 5 подборов + 4 передачи, Бах 19 + 3 передачи, Никитин 10, Буц 5 + 6 подборов, Петренко 3 — старт, Моо 20, Кабанов 5, Николайчук 3 + 9 подборов, Дмитренко 0, Новиков 0.

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