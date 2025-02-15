Монастир (M15). Орлов проиграл в полуфинале лидеру посева

Украинский теннисист Владислав Орлов потерпел поражение в полуфинале турнира ITF в Тунисе



Владислав Орлов (№610 АТР) в полуфинальном поединке турнира ITF M15 в Тунисе проиграл хозяину кортов и первому сеяному Моэзу Эшарги (№479 АТР) – 0:6, 5:7. Поединок длился 1 час и 49 минут за которые украинец допустил одну двойную ошибку (у соперника – три эйса и одна двойная ошибка), сделал три брейка и проиграл семь геймов на своей подаче.

Для Владислава это был первый полуфинал на турнирах ITF в этом сезоне. За своей выступление в одиночном разряде украинец заработал 753 доллара США и 4 рейтинговых очка.

btu.org.ua