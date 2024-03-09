Днепр сыграет с Прометеем в финале Кубка Украины по баскетболу

Старый Луцк выбыл из борьбы за трофей

Днепр стал вторым финалистом розыгрыша Кубка Украины 2023/24 по баскетболу.

В полуфинале днепряне спокойно разобрали Старый Луцк — 71:59. Лучане достойно провели поединок, однако в следующий этап вышел более маститый коллектив.

У лучан Стейси Томас набрал 16 очков, по 12 очков на счету Маркиза Джексона и Александра Кольченко. У Днепра самым результативным стал Александр Тарасенко с 19 очками.

В финале сойдутся две непобедимых доселе команды в текущем сезоне Суперлиги (Днепр) и Высшей лиги (Прометей). Встреча состоится завтра, 10 марта. Старт поединка — в 17:00.

Кубок Украины по баскетболу 2023/24. 1/2 финала

Старый Луцк – Днепр — 59:71 (22:14, 15:30, 15:15, 7:12)

Старый Луцк: Томас (16), Джексон (12 + 9 подборов), Кольченко (12), Коцько (8), Липовцев (6 + 6 подборов), Мусиенко (3), Дейна (2)

Днепр: Тарасенко (18), Закурдаев (11 + 7 подборов), Тимофеенко (10 + 6 подборов), Сипало (9 + 6 подборов), Бондарчук (7 + 5 подборов), Колдомасов (7), Конев (6), Вильховецкий (3)

Источник