Днепр на выезде обыграл БК Ровно и стал чемпионом Суперлиги FAVBET-2023/24

Команда Владимира Коваля победила в финальной серии со счетом 2:0

Днепр на выезде уверенно обыграл БК Ровно во втором матче финальной серии Суперлиги FAVBET-2023/24 — 71:50. Команда Владимира Коваля завоевала титул чемпионов Украины.

Первая четверть прошла в равной борьбе, позднее постепенно днепряне стали набирать преимущество. В заключительной четверти хозяева смирились с поражением, уступив с разницей в 21 очко.

MVP второго финального матча стал Роман Бондарчук, который добыл 15 очков, 3 подбора и 2 перехвата. У ровненцем следует отметить Элайджу Джойнера, на счету которого 11 очков, 7 подборов и 4 передачи.

Днепряне победили в финальной серии со счетом 2:0. В первом матче команда Коваля победила на своей площадке (73:65).

Днепр во второй раз выигрывает Суперлигу. До этого днепряне становились чемпионами в 2020 году.

Суперлига FAVBET. Плей-офф. Финал. Второй матч

БК Ровно – Днепр — 50:71 (11:12, 8:14, 19:25, 12:20)

Ровно: Джойнер (11 + 7 подборов + 4 передачи), Мочалов (5), Смит (2), Соловьев (2), Водолазский (14), Тимощук (8), Чиж (3), Герасимчук (3), Шепелев (2 + 5 подборов)

Днепр: Бондарчук (15), Конев (15 + 4 передачи), Закурдаев (10 + 13 подборов), Тимофеенко (7 + 11 подборов + 3 перехвата), Колдомасов (9), Дубоненко (6 + 5 подборов), Сыпало (6), Сорочан (3)

Источник