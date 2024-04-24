Хави остается на посту главного тренера Барселоны до 2025 года

Тренер Барсы передумал уходить

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Главный тренер “Барселоны” Хави передумал покидать клуб по окончанию сезона 2023/24.

Ранее после поражения от “Вильярреала” (3:5) в январе этого года Хави публично заявил о своем намерении покинуть команду в конце сезона. Президент “Барсы” Лапорта пошел навстречу Хави. Однако ситуация со временем изменилась. В феврале и весной результаты команды улучшились, а руководство каталонского клуба испытывало проблемы с поиском достойной кандидатуры на замену Хави. Обе стороны начали склоняться к тому, чтобы продлить сотрудничество, и в среду они пришли к общему согласию.

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Как рассказывает Mundo Deportivo, сначала Хави и его брат Оскар Эрнандес встретились со спортивным агентом “Барселоны” Деко, а затем с президентом клуба Лапортой. Было принято решение, что Хави доработает свой контракт до лета 2025-го.

Лапорта намерен подтвердить эту информацию во время пресс-конференции в четверг.

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