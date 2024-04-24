Легендарный Кроуфорд оценил цель, к которой он стремится

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Действующий чемпион мира по версиям WBO, WBC и WBA в полусреднем весе Теренс Кроуфорд рассказал о своих планах.

«Я хочу оставить наследие, которое никто раньше никогда не оставлял. В ринге и вне его.

Это деловой подход. Хочу просто помогать молодым бойцам, которые только поднимаются Давать им смелость, которую бойцы никогда не давали нам, понимаете. И в то же время хочу быть на высоте в моей игре», – заявил Кроуфорд.

Как известно, 4 августа Кроуфорд проведет поединок с обладателем титула WBA в первом полусреднем весе Исраилем Мадримовым.

sport.ua