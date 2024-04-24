«Дніпро» – новий чемпіон баскетбольної Суперліги. Ось 7 фактів про тріумф команди

Після нерезультативної першої половини (на двох команди набрали 45 очок, повторивши антирекорд сезону), «Дніпро» видав кілька потужних ривків після перерви та довів матч та, як виявилося, й увесь сезон до своєї переконливої перемоги.

Зібрали кілька основних фактів про чемпіонство дніпровської команди, яке вони вперше здобули в повноцінному сезоні.

🔹 Цей титул справді став першим «повноцінним» чемпіонство «Дніпра». Клуб також був визнаний чемпіоном в сезоні-2019/20, який було достроково зупинено через пандемію коронавірусу. На той момент дніпряни йшли першими в таблиці, тому й отримали золоті нагороди. Цьогоріч «Дніпро» виграв титул у сезоні з регулярним чемпіонатом та плей-оф, разом з цим здобувши ще й першу в своїй історії перемогу в фінальних серіях Суперліги (до «Рівного» дніпряни мали показник 0-6);

🔹 Володимир Конєв став першим гравцем в історії Суперліги, який здобував чемпіонські титули з чотирма різними командами. Два золота він здобув із «Хіміком» – у 2015 та 2016 роках. Третій титул Конєв виграв у 2018-му з «Черкаськими Мавпами», четвертий – у сезоні-2022/23 із київським «Будівельником». А «Дніпро», відповідно, став четвертим чемпіонським клубом для Конєва, з яким він виграв свою п'яту золоту медаль.

🔹 Одразу троє гравців «Дніпра» здобули індивідуальні нагороди за підсумками цього сезону Суперліги. Максим Закурдаєв вдруге поспіль став найкращим захисником турніру, а звання найкращого форварда забрав Володимир Конєв (який ставав MVP у попередньому розіграші чемпіонату). А нагороду MVP забрав капітан дніпрян Станіслав Тимофеєнко, який минулого року залишився без індивідуальних нагород, поступившись в номінації «найкращий форвард» Вадиму Заплотинському із «Київ-Баскета».

🔹 Також Володимир Коваль із «Дніпра» був визнаний найкращим тренером сезону. Для нього це друге золото в статусі головного тренера команди Суперліги. Перше він здобув у 2017 році з «Будівельником».

🔹 «Дніпро» програвав лише одній команді протягом сезону-2023/24. «Черкаським Мавпам» вдалося зупинити непереможну ходу дніпрян наприкінці регулярки, а також саме вони завдали «Дніпру» єдиної поразки в плей-оф (у першому матчі півфінальної серії). Формально команда Коваля також поступалася «Будівельнику» в регулярці, однак столичний клуб знявся з сезону, а результати його матчів були анульовані.

🔹 У сезоні-2023/24 дніпрянам вдалося оформити золотий дубль. Окрім чемпіонства в Суперлізі «Дніпро» також здобув Кубок України, перегравши у фіналі «Прометей», який цьогоріч взяв золото Вищої ліги.

🔹 «Дніпро» – єдина команда з минулорічних медалістів Суперліги, що здобула нагороди й цього сезону. Тоді дніпряни були другими, а золото здобув «Будівельник», який з цьогорічного розіграшу знявся. А одеська «Біпа», яка фінішувала в сезоні-2022/23 третьою, у 2024-му навіть не вийшла до плей-оф.

Срібні нагороди цьогоріч здобули дебютанти Суперліги з «Рівного», а бронзу – столичний «Київ-Баскет».

🔺 «Рівне», до речі, стало щонайменше шостим дебютантом Суперліги, якому вдалося дістатися до нагород у першому сезоні.

Його гравців організатори змагань також не обділили індивідуальними нагородами. Ілайджа Джойнер, який був одним із претендентів на звання MVP, став найкращим легіонером сезону, а Олексій Соловйов був визнаний гравцем, який показав найбільший прогрес.

Фото: ФБУ

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