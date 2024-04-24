Следить
Баскетбол

Соловйов ефектним фастбрейк-данком набрав перші очки «Рівного» в другому матчі фіналу Суперліги

Соловйов ефектним фастбрейк-данком набрав перші очки «Рівного» в другому матчі фіналу Суперліги

Причому зробив це максимально ефектно – сам перехопив м'яч та вгамселив данк у швидкому відриві. Домашні трибуни підтримали такий хайлайт Соловйова гучними оваціями.

Відео: ФБУ

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии
Больше в Баскетбол
aquapolis