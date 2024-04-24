Соловйов ефектним фастбрейк-данком набрав перші очки «Рівного» в другому матчі фіналу Суперліги

Причому зробив це максимально ефектно – сам перехопив м'яч та вгамселив данк у швидкому відриві. Домашні трибуни підтримали такий хайлайт Соловйова гучними оваціями.
Відео: ФБУ
Причому зробив це максимально ефектно – сам перехопив м'яч та вгамселив данк у швидкому відриві. Домашні трибуни підтримали такий хайлайт Соловйова гучними оваціями.
Відео: ФБУ
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