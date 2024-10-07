Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО) в своем Inatagram опубликовал фото избитого лица Халила Раунтри:
«Мы не играем в файтинг. Воины современности», – написал британец в сториз.
В ночь на 6 октября Раунтри был нокаутировал Алексом Перейрой, который успешно защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Сообщалось, что Халил попал в больницу после завершения встречи с Перейрой.
Халил Раунтри попал в больницу после своего поединка
ФОТО. Тайсон ФЬЮРИ – про лицо Раунтри: «Мы не играем в файтинг. Воины современности»