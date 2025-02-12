Экс-чемпион мира: «Паркер очень хитрый, но Дюбуа имеет сильный удар»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дюбуа – Паркер

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Джо Джойс оценил сильные стороны соотечественника Даниеля Дюбуа и новозеландца Джозефа Паркера, которые проведут бой 22 февраля в Эр-Рияде:

«Паркер очень хитрый, он голоден, еще молод и становится сильнее. Джозеф выглядит мощным боксером, у него был отличный лагерь. Дюбуа бьет слишком сильно. Это тяжелый бой для каждого, пусть победит сильнейший.

Я много думал о предстоящей встрече и том, кто и как может победить. Есть два варианта – или Паркер заберет бой решением судей, или Дюбуа нокаутирует оппонента», – подытожил Джойс.

Джо ранее встречался на ринге с этими боксерами и сумел победить каждого из них. В ноябре 2020 года в десятом раунде нокаутировал соотечественника Дюбуа, а в 2022 также досрочно одолел Паркера (КО 11).

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sport.ua