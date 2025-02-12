“Без меня ты бы собирала картошку в России”. СМИ раскрыли подробности расследования WTA в отношении экс-тренера Елены Рыбакиной

Вчера стало известно, что Женская теннисная ассоциация (WTA) официально запретила Стефано Вукову, бывшему тренеру Елены Рыбакиной, работать тренером и получать аккредитацию на профессиональных теннисных турнирах.



Представители ассоциации не уточнили срок дисквалификации и детали нарушения, но, по данным двух источников издания The Athletic, знакомых с ходом расследования WTA (они предпочли остаться анонимными из-за возможных последствий в теннисном сообществе), Вуков получил отстранение на один год.

Стефано Вуков пока не дал комментариев по поводу решения. Елена Рыбакина на пресс-конференции во время United Cup в Сиднее 4 января заявила, что Вуков «никогда не относился к ней плохо», и выразила «недовольство сложившейся ситуацией».

Отчет о расследовании WTA не публиковался. Оно касалось жалоб на словесные оскорбления со стороны Вукова в адрес Рыбакиной, однако ни сам тренер, ни теннисистка не раскрыли деталей его итогов.

Как сообщает в своем материале The Athletic Генеральный директор WTA Порша Арчер официально уведомила стороны о решении отстранить Стефано Вукова 31 января. Вуков получил трехстраничный документ, в котором было указано, что он нарушил Кодекс поведения WTA, называя Елену Рыбакину «глупой» и говоря ей, что «без него она бы до сих пор собирала картошку в России». Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с расследованием, который ознакомился с письмом и поддерживает контакт с окружением Рыбакиной.



Кроме того, в письме указано, что расследование установило: Вуков доводил Рыбакину до слез, подвергал ее психологическому давлению и заставлял работать на пределе физических возможностей, что привело к ухудшению ее самочувствия.

Ключевым эпизодом стало поведение Вукова после официального разрыва с Рыбакиной. В частности, Арчер заявила, что он преследовал теннисистку во время US Open, отправляя ей многочисленные сообщения и нарушая режим «без контакта», который входил в условия его временной дисквалификации от WTA.

«Нам необходимо обеспечить безопасную среду для всех,» — подчеркнула Арчер назвав поведение Вукова «прямым противоречием» этому принципу.

«Для меня очевидно, что у вас токсичные отношения,» – написала Archer в письме. Также она отметила, что, несмотря на слухи о возможных романтических отношениях между Вуковым и Рыбакиной, а также информацию о том, что он оставался в ее гостиничном номере в Мельбурне, это не меняет фактов расследования и сути дела.

Хорват Стефано Вуков, который отрицает нарушение Кодекса поведения WTA, был отстранен от получения тренерской аккредитации WTA еще во время расследования. После того как WTA объявила о его дисквалификации, Федерация тенниса Австралии также отказала Вукову в аккредитации на Australian Open. Это решение было принято еще 2 января.

При этом 1 января Елена Рыбакина неожиданно объявила в соцсетях, что Вуков возвращается в ее команду, хотя ранее, накануне US Open-2024, они завершили пятилетнее сотрудничество.

WTA начала расследование в 2024 году после поступивших жалоб на поведение Вукова по отношению к Рыбакиной, но, как утверждают источники, знакомые с ходом расследования и имеющие прямой контакт с теннисисткой, Рыбакина неоднократно заверяла WTA, что Вуков никогда не оказывал на нее давления или абьюза.



На Australian Open Вуков находился в Мельбурне, но не имел доступа в Melbourne Park, так как не получил аккредитацию. Это лишило его возможности присутствовать на тренировках Рыбакиной или находиться в ее боксе во время матчей. Источники, близкие к теннисистке, сообщили, что рассматривались разные варианты для его присутствия: от покупки билетов для Вукова, чтобы он мог смотреть матчи с трибун, до бойкота турнира и других соревнований WTA.

На протяжении всего турнира Рыбакина не скрывала недовольства сложившейся ситуацией, несколько раз комментируя это на пресс-конференциях.

На турнире Рыбакина дошла до четвертого круга, где проиграла будущей чемпионке Мэдисон Кис. После этого ее тренер Горан Иванишевич, который был официально аккредитован для работы с ней на соревнованиях, заявил о своем уходе из команды.

По словам трех источников, имеющих личные и профессиональные связи с Рыбакиной и Иванишевичем, ему было крайне сложно работать в этой обстановке. Он чуть не ушел еще до начала турнира, но на эмоциональной встрече Рыбакина уговорила его остаться, так как боялась остаться без тренера на первом “мэйджоре” сезона.

При этом Вуков присутствовал на тренировках Рыбакиной до Australian Open, и источники сообщают, что Иванишевич не был заранее осведомлен о том, что Рыбакина объявит о возвращении Вукова в команду.

Сейчас Рыбакина работает с итальянцем Давиде Сангинетти, который, как он сам подтвердил, находится в контакте с Вуковым.



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