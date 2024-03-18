Чарльстон. Коччаретто победила в финале Шнайдер и завоевала третий титул WTA 125

Итальянская теннисистка стала чемпионкой на турнире WTA 125 в США

Чарльстон, США • 11-16 марта • хард • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Элизабетта Коччаретто (Италия, 4) — Диана Шнайдер (-, 7) 6:3, 6:2

В финальном поединке, который длился 1 час и 16 минут, 4-й номер посева Элизабетта Коччаретто победила 7-ю сеяную Диану Шнайдер. За матч итальянская теннисистка подала один эйс, допустила две двойные ошибки, проиграла один гейм на своей подаче и сделала пять брейков.

Путь к титулу:

R1: Арина Родионова (Австралия) 6:3, 6:2

R2: Марина Бассольс (Испания, Q) 6:0, 6:3

QF: Маккартни Кесслер (США, Q) 7:5, 6:3

SF: Грет Миннен (Бельгия) 7:6(4), 6:1

FR: Диана Шнайдер (-, 7) 6:3, 6:2

Это уже третий титул для Коччаретто на турнирах WTA 125 и второй на хардовом покрытии. За своё выступление в Чарльстоне она заработала $15,000 призовых и 125 рейтинговых очков. В рейтинге WTA теннисистка поднимется на 51-е место.

На этой неделе итальянская теннисистка выступит на турнире WTA 1000 в Майами, где в первом круге встретится с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой. Победительница этой встречи станет соперницей Элины Свитолиной.

btu.org.ua