Гризманн может пропустить матчи сборной Франции из-за травмы

Окончательное решение пока не принято

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Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, вероятно, не сыграет за сборную Франции в товарищеских матчах против Германии и Чили.

Гризманн в понедельник утром проконсультировался с медицинским персоналом сборной, а также с главным тренером Дидье Дешамом. Но окончательное решение пока не принято.

Напомним, что под вопросом также участие Ибрагима Конате из "Ливерпуля", который также получил повреждение.

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