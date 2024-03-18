Диллиан УАЙТ: «Было бы классно закончить карьеру с титулом. Мало времени»

Британский супертяж Диллиан Уайт уверенно победил Кристиана Хаммера, проведя первый за полтора года бой. 35-летний боксер понимает, что близится к завершению карьеры.
«У меня осталось мало времени, моложе я не становлюсь. Хотелось бы провести еще 7-8 боев. Готов драться с любым соперником, я никого не избегаю. Хотелось бы попробовать еще раз побороться за титул».
«В боксе я уже видел все, был на хорошей и плохой стороне. Был бы классно закончить с титулом», — сказал Уайт.
Боксер провел в профессионалах 33 боя, выиграл 30 поединков и трижды уступил.
Полтора года простоя. Диллиан Уайт финишировал Хаммера в 3-м раунде
sport.ua