Диллиан УАЙТ: «Было бы классно закончить карьеру с титулом. Мало времени»

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Британский супертяж Диллиан Уайт уверенно победил Кристиана Хаммера, проведя первый за полтора года бой. 35-летний боксер понимает, что близится к завершению карьеры.

«У меня осталось мало времени, моложе я не становлюсь. Хотелось бы провести еще 7-8 боев. Готов драться с любым соперником, я никого не избегаю. Хотелось бы попробовать еще раз побороться за титул».

«В боксе я уже видел все, был на хорошей и плохой стороне. Был бы классно закончить с титулом», — сказал Уайт.

Боксер провел в профессионалах 33 боя, выиграл 30 поединков и трижды уступил.

Полтора года простоя. Диллиан Уайт финишировал Хаммера в 3-м раунде

sport.ua