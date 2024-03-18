У Панарина 500 передач! Артемий вошел в десятку самых результативных россиян НХЛ

Панарин вошел в десятку самых результативных россиян НХЛ

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Лидер «Рейнджерс» готов побить личные рекорды.

Артемий Панарин принял активное участие в гостевой победе над «Питтсбургом» (7:4), забив два гола и сделав три передачи. Форвард «Рейнджерс» довел результативный счет до 93 очков и уже превзошел свой прошлогодний результат.

Феноменальный матч Панарина: пять очков и новый рекорд в «Рейнджерс»

В карьере нападающего были две более успешные регулярки: в 2020 году Артемий остановился на 95 баллах, а в сезоне-2021/22 — на 96.

Голевая передача на К’Андре Миллера стала для Панарина юбилейной, 500-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард оказался десятым российским игроком, которому покорился полутысячный ассистентский рубеж.

Из действующих игроков чаще Артемия партнерам ассистировали Евгений Малкин (первое место, 789 передач), Александр Овечкин (третье, 694) и Никита Кучеров (девятое, 527).

В российском бомбардирском рейтинге Панарин занимает 14-е место с 754 очками.

Ближайшая цель «рейнджера» — Сергей Зубов, который принял участие в 771 результативной атаке. Неподалеку располагаются Павел Буре и Алексей Яшин, да и от замыкающего топ-10 Сергея Гончара Артемия отделяет всего 57 баллов.

Панарин в пятый раз в заокеанской карьере набрал пять очков. По числу встреч с четырьмя и более баллами он вышел на четвертое место среди российских игроков.

Чаще сверхрезультативные матчи проводили Никита Кучеров (шестой состоялся в пятницу), Александр Могильный (семь) и Евгений Малкин (восемь).

Панарин выступает в НХЛ с начала сезона-2015/16. В списке лучших бомбардиров по итогам девяти последних чемпионатов Артемий занимает пятое место с незначительным отставанием от главных звезд нынешней регулярки Никиты Кучерова и Нэйтана Маккиннона. Леону Драйзайтлю Панарин проигрывает 67 очков, Коннору Макдэвиду — 202.

Источник