Другович дебютирует в серии Европейский Ле-Ман

Фелипе Другович, в 2022 году выигравший титул в Формуле 2, а сейчас сотрудничающий с командой Aston Martin F1 в качестве резервного пилота, в этом году дебютирует в чемпионате European Le Mans Series.

23-летний бразилец подписал контракт с британской командой Vector Sport, и ему предстоит пилотировать Oreca 07, спортпрототип класса LMP2, в одном экипаже с Райаном Калленом и Стефаном Ришельми.

Фелипе Другович: «Я очень рад, что подписал контракт с Vector Sport, я буду выступать за них в серии Европейский Ле-Ман, и у меня боевой настрой. Я знаю историю этой команды, знаю, что это коллектив высокого уровня, и с воодушевлением жду предстоящего сотрудничества.

Я уже познакомился с командой, и увиденное произвело на меня сильное впечатление. Я уверен, что вместе с Райном и Стефаном, моими напарниками по экипажу №10, мы сможем вписать новую главу в историю успеха команды.

Хорошо, что я смогу вернуться в реальные гонки и постараюсь применить весь мой опыт, а также реализую мой интерес к гонкам на выносливость. Сотрудничество с командой Aston Martin F1 продолжится по полной программе, и у меня просто появится новое занятие в те уик-энды, которые до этого были свободными».

Первая гонка серии, «4 часа Барселоны», запланирована на 14 апреля, а всего сезон состоит из шести этапов, последний из которых состоится 19 октября.

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