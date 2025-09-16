Никола Цолов будет выступать за Campos в Формуле 2

Никола Цолов, вице-чемпион Ф3, продолжит карьеру в Формуле 2, где будет выступать за команду Campos, с которой сотрудничает не первый год.

18-летний гонщик по прозвищу «Болгарский лев» – участник молодёжной программы Red Bull, и в минувшем сезоне он одержал две победы, а всего поднимался на подиум шесть раз.

Также испанская команды подтвердила, что Никола примет участие в официальных трёхдневных тестах, которые пройдут в Абу-Даби 10-12 декабря после завершения сезона в Формуле 2.

Адриан Кампос-младший, руководитель Campos Racing: «Мы гордимся, что продолжим работать с Николой в следующем году. Он очень самобытный гонщик, и первые шаги в формулах он делал именно вместе с Campos.

За два сезона выступлений в нашей команде он становился чемпионом (в испанской Ф4), и вице-чемпионом, что подтверждает его яркий талант. Конечно, машина Формулы 2 – техника другого уровня, но у Николы уже есть богатый опыт выступлений в гонках одноместных машин, где он демонстрирует настоящую зрелость. Мы уверены, что он справится с делом и в Формуле 2».

Никола Цолов: «Я невероятно рад, что сделаю следующий шаг в карьере и перейду в Формулу 2, где продолжу выступать за Campos Racing. Вместе мы очень много работали и достигли немалых успехов, что придаёт мне уверенность в преддверии следующего сезона.

Я ещё на шаг приближаюсь к моей мечте и буду прилагать ещё больше усилий ради достижения высоких результатов».

