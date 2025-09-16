Майк Тайсон нокаутировал известного блогера, но не того, кого хотелось

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

Поединок посетил легендарный боксер Майк Тайсон, который смотрел бой вместе с Турки Аль-Шейхом и известным блогером MrBeast. Тайсон в шутку ударил блогера в живот. Но, очевидно, MrBeast после этого было уже не до шуток.

Последний бой Майк Тайсон провел в 2024 году, где проиграл известному блогеру Джейку Полу.

sport.ua