Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался о противостоянии за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Первый бой между ними был противоречивым, сейчас мир хочет увидеть настоящего победителя. Разве в первом поединке не была ошибка судей или фанатов бокса? Мы теперь точно все узнаем 22 февраля. У меня, например, получилась ничья после первого боя, я все считал – была ничья», – сказал Красюк.

В октябре Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира. Ранее украинский чемпион Александр Усик назвал счет этого боя, результат которого многие эксперты считают несправедливым.

sport.ua