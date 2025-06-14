Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри накануне реванша против Александра Усика и Даниеля Дюбуа оценил силу удара украинского супертяжеловеса.

«Я знаю, что у Усика нет силы. Он нанес мне лучшие удары в первом поединке и так и не смог сбить меня с ног. Так о какой силе идет речь?», – сказал Фьюри.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua