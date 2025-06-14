Хэмилтон: Нам немного не хватает скорости

Во второй тренировке за рулём Ferrari работал только Льюис Хэмилтон – Шарль Леклер пропустил её из-за последствий аварии…

Льюис Хэмилтон (8-й): «Машина вела себя хорошо, но нам немного не хватает скорости, а на длинной серии кругов было заметно некоторое гранулирование. Мы будем работать всю ночь, чтобы завтра машина позволила добиться большего».

Шарль Леклер (не выезжал): «Небольшая блокировка в первой тренировке привела к серьезным последствиям. Больше всего мне жаль команду, из-за этой ошибки мне пришлось пропустить оставшуюся часть первой и всю вторую сессию.

В остальном мне было комфортно в машине, так что я не думаю, что сегодняшние события повлияют на остальную часть уик-энда».

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