Карьерой Себастьяна Монтойи займётся компания Алонсо

Себастьян Монтойя, 20-летний сын Хуана-Пабло Монтойи, бывшего гонщика Формулы 1, стал 13-м клиентом A14 Management, компании Фернандо Алонсо.

В прошлое воскресенье в Монако Себастьяну повезло, он впервые добрался до первой тройки, а сегодня показал 2-й результат в квалификации в Барселоне, и всё это явно свидетельствует о прогрессе молодого колумбийца. Не стоит удивляться, что в A14 решили заняться его дальнейшей карьерой.

«A14 Management с радостью сообщает, что Себастьян Монтойя присоединился к нашей компании» – такая информация появилась на страницах агентства в социальных сетях. Среди клиентов компании Алонсо – гонщики, выступающие в самых разных серия; наиболее известные из них – Габриэль Бортолето, Пепе Марти, Макс Гюнтер и Даниэль Хункаделла.

Источник