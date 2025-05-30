Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»

Boxingscene

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо впервые с 2021 года вернется в ринг и сразу проведет бой за титул – соперником 46-летнего боксера будет Марио Барриос.

Сопернику 30 лет, но Пакьяо уверен, что сумеет победить.

«Мне 46 лет, но я все еще получают удовольствие от бокса, от тренировок. У меня осталась страсть к боксу, об этом можно не переживать. Я уверен, что выиграю этот бой и буду чемпионом, а вы увидите хороший бокс в моем исполнении».

«Я тренируюсь так же, как и раньше. Я изматываю себя на тренировках, чтобы быть готовым к 30-летнему сопернику. Я не отношусь к нему высокомерно», – сказал Пакьяо.

Ранее организация WBC вернула Мэнни в топ-5 рейтинга полусреднего веса, чтобы боксер мог сразу драться за титул.

sport.ua