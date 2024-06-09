Популярный боксер арестован по обвинению в преступном вандализме

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

В субботу днем Райан Гарсия (25-1, 20 KO) был арестован по подозрению в преступном вандализме в отеле Beverly Hills Waldorf Astoria.

Сообщается, что правоохранительные органы задержали боксера за порчу имущества в его гостиничном номере и коридоре.

Райан в конце апреля провел скандальный бой против чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Девин Хейни (31-1, 15 KO), после которого провалил тест на допинг.

Гарсия трижды за бой отправил соперника в нокдаун и победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Перед боем Райан не смог вложиться в рамки первого полусреднего веса, поэтому пояс WBC остался у Хейни.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк будет решать, отстранять ли Гарсию от боя и штрафовать ли его. Также бой могул признать несостояшимся или засчитать Райану поражение, дисквалифицировав его, как того требует адвокат Хейни, за «издевательство» над боксерскими правилами.

sport.ua