У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

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В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.

Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон, считавший Тайсона фаворитом, назвал причину поражения Фьюри.

«Я слышал, что Тайсона к бою готовил его отец. А потом в углу британца появился Шугар-Гилл. Это не хорошо, ведь в углу должен быть один голос. Насколько мне известно, тренировочный лагерь с Тайсоном провел его отец Джон, не Шугар-Гилл. В углу должен быть только один голос.

Вспомните, как Джошуа проиграл Усику, у него было много голосов в углу, сейчас Энтони слышит только один голос Бена Дэвисона и он побеждает», – сказал Хаттон.

sport.ua