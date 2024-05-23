Три клуба Премьер-Лиги наблюдают за игрой защитника Кристал Пэлас

Марк Гехи может покинуть свою команду
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Центральный защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи хочет покинуть клуб этим летом, за ним внимательно следят несколько клубов Премьер-лиги.
"Манчестер Юнайтед" ищет усиление для своей команды, они рассматривают Гехи как одного из кандидатов. "Ливерпуль" и "Челси" также следят за ситуацией, но пока имеют другие приоритеты на трансферном рынке.
Марк в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 25 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.
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