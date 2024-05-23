Украинец Шульга вернулся в Вирджинию Рэмс

В начале мая защитник перешел в Вилланову Уайлдкэтс

Украинский защитник Максим Шульга вернулся в команду Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Вирджинию Рэмс.

В прошлом сезоне Максим выступал за Рэмс. Украинец набирал в среднем 14,0 очка, делал 4,6 подбора и 3,6 передачи за игру при реализации 44,6% бросков с игры и 41,5% трехочковых.

В начале мая Шульга покинул Рэмс и присоединился к команде Вилланова Уайлдкэтс. Украинец не провел за команду ни одной официальной игры.

В 2023 году Шульга говорил о желании выйти на драфт в новом сезоне. При этом, игрок молодежной сборной Украины был готов к варианту уехать выступать в Европе. Недавно Максим подтвердил, что точно выйдет летом на драфт НБА.

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