Ролан Гаррос. Утидзима выиграла 18-й матч подряд и пробилась в основную сетку

В женской сетке Открытого чемпионата Франции известна первая половина «квалифаеров»

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Хулия Риэра (Аргентина, 2) — Александра Эала (Филиппины) 4:6, 7:6(3), 6:4

Леолия Жанжан (Франция) — Робин Монтгомери (США) 4:6, 6:2, 6:4

Юле Нимайер (Германия, 5) — Далма Галфи (Венгрия, 32) 6:4, 6:1

Луция Чирич Багарич (Хорватия) — Сара Сайто (Япония) 7:6(5), 6:1

Моюка Утидзима (Япония, 9) — Ралука Шербан (Кипр) 7:5, 6:4

Ольга Данилович (Сербия, 11) — Астра Шарма (Австралия, 22) 7:6(2), 7:5

Зейнеп Сёнмез (Турция) — Яна Фетт (Хорватия, 21) 7:6(5), 6:3

Ирен Бурильо Эскориуэла (Испания) — Жиль Тайхманн (Швейцария) 6:1, 7:6(1)

Хулия Риэра сыграла в квалификации на всех турнирах Grand Slam и впервые пробилась в основную сетку.

Леолия Жанжан третий сезон подряд сыграет в основе домашнего «мэйджора». В предыдущих двух розыгрышах француженке предоставляли wild card. Два года назад Жанжан удалось дойти до третьего круга. Отметим, что в решающем сете сегодняшнего матча теннисистка отыгралась со счёта 4:2 в пользу соперницы.

Юле Нимайер взяла реванш у Далмы Галфи за поражение в прошлом году на Уимблдоне. Немецкая теннисистка третий раз сыграет в основной сетке Ролан Гаррос.

Луция Чирич Багарич впервые сыграла в квалификации турнира Grand Slam и дебютирует в основной сетке соревнований.

Моюка Утидзима продлила свою победную серию до 18-и матчей подряд. Перед выступлением в Париже японка выиграла три титула ITF на турнирах в Гифу (W100), Трнаве (W75) и Мадриде (W100). Японка во второй раз в карьере сыграет в основной сетке турнира Grand Slam. В прошлом году она выступила на Australian Open.

Ольга Данилович третий год подряд успешно сыграла в отборочной сетке Ролан Гаррос. В предыдущем сезоне сербка показала свой лучший результат на уровне «мэйджоров», дойдя в Париже до третьего круга.

Зейнеп Сёнмез дебютирует в основной сетке турнира Grand Slam с четвёртой попытки. Ранее турчанка играла в квалификации других «мэйджоров», где лучшим её результатом был финальный раунд (Australian Open-2024).

Ирен Бурильо Эскориуэла также дебютирует в основной сетке на уровне Grand Slam.

btu.org.ua