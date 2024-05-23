Серхио Перес: Контракт пока не подписан

В Монако Red Bull Racing Серхио Перес прокомментировал ситуацию с контрактом на 2025 год. По словам мексиканского гонщика, бумаги пока не подписаны, поэтому возможен любой вариант развития событий.

Серхио Перес: «На протяжении всей своей карьеры я вёл переговоры о контракте за закрытыми дверьми. Вместе с моим менеджером мы не распространяемся о ходе переговоров, и на этот раз подход не изменился. Как только я что-то подпишу, то сразу сделаю об этом заявление.

На данный момент ничего не подписано, поэтому все варианты остаются доступными. Сейчас мой приоритет – выступление в этот уик-энд, что потребует очень много энергии.

Я ожидаю, что в этот уик-энд Ferrari будут очень быстры, если вообще не окажутся самыми быстрыми. Если удастся всё идеально сделать в финале квалификации, то мы сможем навязать им борьбу.

Кроме того, McLaren тоже будут очень сильны. Да и другие команды могут преподнести сюрприз – в Монако никогда не знаешь, как будут развиваться события».

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