О’Вард прокомментировал слухи о переговорах с Cadillac

Пересуды о том, кто подпишет контракт с Cadillac F1, новой командой Формулы 1, которая сейчас в процессе формирования и ведёт подготовку к своему дебютному сезону, неизбежно будут продолжаться до тех пор, пока её состав не будет подтверждён официально.

Грэм Лоудон, руководитель 11-й команды чемпионата, в одном из недавних интервью вновь подчеркнул, что ему постоянно звонят представители тех или иных гонщиков, пытающихся пристроить своих протеже в будущую команду концерна General Motors. В списке наиболее вероятных кандидатов упоминались и упоминаются Серхио Перес, Валттери Боттас, Мик Шумахер, тогда как, например, Даниэль Риккардо уже, вроде бы, оттуда вычеркнут.

Тем не менее, Лоудон сказал, что в этом списке остаются, вероятно, от шести до десяти достойных имён.

Если мексиканский гонщик Пато О’Вард не включён в шорт-лист Cadillac, то уж в первую десятку входит наверняка. Он очень неплохо выступает в IndyCar, в этом сезоне занимает второе место в личном зачёте, регулярно поднимается на подиум и неделю назад выиграл гонку в Айове.

Самое же главное в том, что у него есть опыт пилотирования машин Формулы 1 этого поколения, ведь Пато – гонщик McLaren Racing. У него есть суперлицензия, и в очередной раз он будет пилотировать MCL39 на тренировке в Мехико. Однако вот как О’Вард прокомментировал слухи на эту тему в интервью мексиканскому спортивному изданию Medio Tempo:

«Всё не так, это не более чем дымовая завеса. Думаю, слухи о моём переходе в Cadillac можно сравнить со слухами о том, что Фернандо Алонсо встречается с Тейлор Свифт».

Действительно, пару лет назад публику изрядно позабавили сплетни, появившиеся в бульварной прессе, связывавшие двукратного чемпиона мира с одной из самых популярных американских певиц. В своё время мы даже рассказывали о том, каким оригинальным образом и забавным образом на них отреагировал сам Алонсо. И сейчас Пато вспомнил это лишь в качестве примера совершенно беспочвенных слухов.

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