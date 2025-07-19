Тренер Дюбуа: «Боже, почему ты это у нас забрал? Это большое препятствие»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз накануне поединка против Александра Усика высказался о реванше.

«Когда мы проиграли первый бой, я спросил: «Боже, почему? Почему ты это у нас забрал?». Бог ответил: «Я заберу это у вас, идите работайте, старайтесь, и я заверну приз для вас в еще лучшую упаковку».

Я верю, что мы победим Усика. Александр — это главное препятствие. Это самый большой приз, и Дюбуа готов его забрать», — сказал Чарльз.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua