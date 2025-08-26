Известный боксер: «Ломаченко? Это пример для подражания. Но он – вата»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Известный украинский боксер Даниил Лозан высказался о бывшем чемпионе мира Василии Ломаченко.

– Как относитесь к неоднозначной позиции Ломаченко?

– Выскажусь по-народному: «Он – вата». Большинство так думает, и это слово – синоним Ломаченко. Я хочу верить, что он помогает ВСУ и за украинских казаков. Но эта его неоднозначная позиция и то, что он не высказывается. Сколько пользы он мог бы принести, если бы просто сказал: «Да скиньтесь пацанам на дроны или поддержите Украину». Это кардинально изменило бы все в отношении него. Но в плане боксера, то легенда. Просто нет слов.

– Вы разделяете Ломаченко, как боксера, и Ломаченко, как гражданина?

– Конечно, я им восхищаюсь. Он пример для подражания, как спортсмен. Просто мегачувак. Ломаченко сделал то, что многие в мире не смогли сделать. Как им можно не восхищаться? Как человек он, наверное, неплохой, но специфический. Но за его неоднозначную позицию я осуждаю его максимально.

Ранее сын легендарного украинского супертяжеловеса Виталия Кличко Максим высказался о известных боксерах из Украины.

sport.ua