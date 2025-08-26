Дэн Таурисс: Мы считаем, что сделали правильный выбор

Сегодня в Cadillac F1 подтвердили состав на 2026 год – за заводскую команду американского концерна General Motors в Формуле 1 будут выступать такие опытные профессионалы, как Валттери Боттас и Серхио Перес.

Оба могут похвастаться, что становились вице-чемпионами мира, но также у обоих есть опыт работы в командах, которые не претендовали на победы и боролись лишь за места в середине пелотона. Вряд ли Cadillac в начале пути может рассчитывать на большее, но люди, которые стоят за американским проектом, это хорошо понимают.

«Мы верим, что опыт Валттери и Переса, их лидерские способности и техническая смекалка – это правильное сочетание качеств, – цитирует Дэна Таурисса, главу компании TWG Motorsport, который возглавляет проект GM в Формуле 1, официальный сайт чемпионата. – В данный момент это правильный выбор. А также мы скромно гордимся тем, что они поверили в нас, в наш проект, и мы рады сделать этот следующий шаг вместе с ними.

Отличных гонщиков много, в том числе есть среди них молодые и очень талантливые. Поэтому нам предстояло принять непростое решение. В конечном итоге этих двух парней на фоне остальных выделяют их лидерские качества и опыт – мы решили, что именно это нам необходимо, чтобы двигаться вперёд».

Инвестиции в проект Cadillac F1 очень масштабные: параллельно создаются и оснащаются сразу три базы новой команды – две в США (в штатах Индиана и Северная Каролина) и ещё одна в Великобритании, в Сильверстоуне. Продолжается набор сотрудников – только в ближайшие 10 дней штат пополнится ещё 52 специалистами.

Вводятся в строй производственные мощности, идёт монтаж современного симулятора, а также строится цех, где в 2029 году будет налажен выпуск собственных силовых установок. Масштаб задач огромен даже по меркам концерна GM, при этом в выборе гонщиков руководство американской корпорации занимает прагматичные позиции.

«Эти два гонщика очень важны для нас, потому что, как уже отметил Дэн, у них есть опыт побед и подиумов, а мы это очень ценим, – продолжил Марк Ройсс, президент корпорации General Motors. – Я понимаю, насколько в процессе создания новых машин, тем более гоночных, важны отношения между гонщиком и коллективом инженеров.

Вы должны располагать всеми необходимыми инструментами, поэтому TWG и General Motors объединили усилия, чтобы сделать весьма масштабные инвестиции. В общем, этот инструментарий у нас уже есть, продолжается процесс формирования штата специалистов, которые разрабатывают эти машины, а теперь у нас есть и гонщики с обширным опытом выступлений в Формуле 1.

Полагаю, это очень важная часть всего проекта, и обратная связь, которую они обеспечат, будет применяться в процессе создания машины. Этот проект станет новым этапом в истории Cadillac, поскольку компания приходит в Формулу 1 со своей заводской командой, чего мы ещё никогда не делали».

«Мы потратили немало времени, анализируя прошлый опыт, стараясь изучить, как обстояли дела у Sauber, и как выступал Валттери за рулём машин этой команды, – добавил Таурисс. – Но особенно нас интересовала команда Red Bull, где события развивались по более сложному сценарию. Наблюдать за этой сагой было очень интересно, ведь эта команда выстроена вокруг одного гонщика, хотя их двое.

Однозначно, ни один из гонщиков, пилотирующих вторую машину этой команды, не добивается хороших результатов, и мы много беседовали с людьми из Red Bull, получая от них определённую информацию. Этот процесс был продолжительным и носил детальный характер; мы всё тщательно проанализировали, и у нас очень хороший настрой в плане сотрудничества с Серхио.

Он хочет выступать в Формуле 1, хочет многое доказать, продемонстрировать свою скорость и постараться, чтобы прошлогодний сезон в Red Bull остался где-то далеко в зеркалах заднего вида.

Если же говорить о Валттери, то он ведь и сейчас в каждый уик-энд присутствует на трассе, согласитесь?.. Также для нас важно создать условия для прихода в Формулу 1 американского гонщика, и мы будем над этим работать. Но думаю, что в дебютном сезоне команде нужно именно то, что смогут ей дать эти два гонщика, и мы считаем, что сделали правильный выбор».

