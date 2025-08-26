Украинки показали худший старт на US Open в одиночном разряде за последние 11 лет

По итогам первого круга Открытого чемпионата США только одна украинская теннисистка сумела пройти во второй раунд соревнований



Во втором круге US Open в женском одиночном разряде сыграет только одна представительница Украины – Марта Костюк, которая сегодня обыграла британку Кэти Бултер.

Это наименьшее количество украинок на этой стадии с 2014 года, когда стартовый раунд не смогли преодолеть все представительницы нашей страны (Леся Цуренко, Элина Свитолина, Марина Заневская).

Напомним, что в этом году в первом круге потерпели поражения Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Во втором круге Открытого чемпионата США Марта Костюк сыграет против Зейнеп Сенмез из Турции.



btu.org.ua