Гастроли Сокола в Словакии: минимум шайб и развязка по буллитам

ХК «Сокол»

Киевский «Сокол» провел свой премьерный поединок в рамках восьмидневного турне за границей. Первым соперником в международной поездке стал ХК «Гуменне», который в прошлом сезоне финишировал на пятом месте в регулярном чемпионате Словакии в дивизионе 1.

В основное время команды отличились по одному разу, так как вратари были на высоте. У киевлян единственную шайбу забросил новичок Даниил Тищенко, а исход поединка был решен в серии буллитов в пользу хозяев льда – 2:1.

Контрольный матч

«Гуменне» (Словакия) – «Сокол» (Киев, Украина) – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайба «Сокола»: Тищенко.

«Сокол»: Петров; Янишевский – Толстушко, М.Жеребко – Захаров – Бородай; Ромащенко – Бортников, Чердак – Мазур – С.Тимченко; Н.Полоницкий – Горлушко, Тищенко – Качан – Цюра; Рымар – Якубинский, Калсин – Бурдаков – Д.Жеребко.

sport.ua