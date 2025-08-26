Нападающему Вулверхэмптона две команды АПЛ делали предложение. Известен ответ клуба

Connect with us
Футбол

    • Нападающему "Вулверхэмптона" две команды АПЛ делали предложение.

    Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что два неназванных клуба серьёзно интересовались Хван Хи Чханом. "Вулверхэмпетон" отклонил предложения и закрыл двери для ухода нападающего.

    ""Вулверхэмптон" рассматривает Хвана как часть проекта и, несмотря на предложения, не намерены продавать", – сообщил Романо.

    В двух матчах этого сезона, нападающий Южной Кореи выходил с замены. Против "Манчестер Сити" футболист получил 8 минут на поле, а в поединке против "Борнмута" игрок вышел на 12 минут.

    • Хван Хи Чхан выступает за "Вулверхэмптон" с июля 2022 года.

