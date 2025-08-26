Нападающему Вулверхэмптона две команды АПЛ делали предложение. Известен ответ клуба

Нападающему "Вулверхэмптона" две команды АПЛ делали предложение.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что два неназванных клуба серьёзно интересовались Хван Хи Чханом. "Вулверхэмпетон" отклонил предложения и закрыл двери для ухода нападающего.

""Вулверхэмптон" рассматривает Хвана как часть проекта и, несмотря на предложения, не намерены продавать", – сообщил Романо.

В двух матчах этого сезона, нападающий Южной Кореи выходил с замены. Против "Манчестер Сити" футболист получил 8 минут на поле, а в поединке против "Борнмута" игрок вышел на 12 минут.

Хван Хи Чхан выступает за "Вулверхэмптон" с июля 2022 года.

