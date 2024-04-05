Ворскла в финале Кубка, Динамо – на третьем месте УПЛ, а Коул Палмер устроил шоу на Стэмфорде. Главные новости за 4 апреля

Самые интересные новости за 4 апреля, которые вы могли пропустить

Фото пресслужби ФК «Полісся»

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"Ворскла" обыграла "Полесье" в полуфинале Кубка Украины

Вчера состоялся полуфинальный матч Кубка Украины между житомирским "Полесьем" и полтавской "Ворсклой". Если кто-то думал, что плохая форма житомирского клуба во второй половине сезона распространяется только на чемпионат, то нет, все осталось так же печально и в кубке. Гости забили единственный гол под занавес первого тайма, отличился Сергей Мякушко. Этого оказалось достаточно, чтобы пройти в финал.

Стоит отметить, что в конце Филипп Будковский не смог реализовать пенальти, это был шанс остаться в игре и перевести ее в экстра-тайм, но не получилось, прекрасно сыграл голкипер "Ворсклы" Павел Исенко. В финальном матче полтавчане встретятся с донецким "Шахтером".

"Динамо" одолело "Зарю" и вышло на третье место в турнирной таблице

Состоялся матч очередного тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" не заметило своего соперника. Счет в матче на 7 минуте открыл Андриевский, в середине первого тайма удвоил преимущество Кабаев. Ближе к концу матча оформил разгром Бражко. Киевская команда провела мощный матч, в котором особой интриги мы не увидели. Три балла и третье место для команды Александра Шовковского.

УАФ создала Службу внутренних расследований

Украинская ассоциация футбола создала Службу внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований. Об этом сообщает официальный сайт организации. Ее возглавил Андрей Давыденко. Этот 38-летний специалист много лет работал в правоохранительных органах и имеет опыт сотрудничества с УАФ в вопросах борьбы с влиянием на результаты футбольных матчей. УАФ пока не предоставляет детальных разъяснений, чем конкретно будет заниматься новый отдел. Напомним, что с приходом нового президента Андрея Шевченко в УАФ сменились руководители многих комитетов, включая Комитет арбитров.

"Челси" в сумасшедшем матче одержал победу над "Манчестер Юнайтед"

Вчера завершался 31-й тур Английской Премьер-лиги и в центральном матче тура "Челси" принимал у себя дома "Манчестер Юнайтед". Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и заиграл 70 минут, после чего ушел на замену. Михаил провел неплохой матч, активно поддерживал атаки своей команды и несколько раз попытался пробить, впрочем не хватило точности.

Что касается самого матча, то после того, как "Челси" забил дважды, они потеряли это преимущество еще в первом тайме. Во второй половине встречи Гарначо оформил дубль и вывел свою команду вперед. И когда казалось, что манкунианцы заберут все три очка на "Стэмфорд Бридж", главный арбитр встречи назначил спорный пенальти за фол против Мадуэке со стороны Далота. Коул Палмер сравнял счет на 90+10-й минуте, а еще через мгновение Палмер забил и победный гол, оформив хет-трик и позволив "синим" вырвать победу в, казалось бы, мертвом матче.

"Ливерпуль" начал переговоры с Рубеном Аморимом

"Ливерпуль" начал переговоры с представителями главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима. По информации издания Foot Mercato, специалист заинтересован в этом проекте, но хочет сосредоточиться на завершении сезона со "Спортингом". Но он остается кандидатом номер один для "Ливерпуля". "Красные" сейчас ищут преемника Юргена Клоппа, потому что немецкий специалист покинет команду после завершения сезона.

"Валенсия" без травмированного Яремчука одержала тяжелую победу

В рамках Примеры "Валенсия" обыграла "Гранаду" с минимальным счетом 1:0. В матче не смог сыграть Роман Яремчук из-за повреждения, которое он получил в прошлом матче. Именно "Гранада" проводила куда более смелый и активный матч, они были близки к тому, чтобы открыть счет во встрече, но банальные ошибки в обороне были сразу же наказаны Алмейдой, который забил единственный гол во встрече на 78-й минуте.

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