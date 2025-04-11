Арне Слот отреагировал на продление контракта Мохамеда Салаха с Ливерпулем

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал продление контракта Мохамеда Салаха с клубом.

"Конечно, я очень счастлив! На протяжении многих лет Мохамед Салах демонстрировал свою ценность для клуба, поэтому все мы рады, что он продлил контракт. Думаю, что болельщики восприняли эту новость с облегчением. Видимо, это был приятный сюрприз для них. Салах в качестве свободного агента мог выбрать любой клуб, но он остался с нами, это комплимент для клуба. Руководство проделало великолепную работу, приложив много усилий и денег для того, чтобы убедить Салаха в том, чтобы он остался в команде. Но не только деньги сыграли важную роль. Думаю, другим игрокам, которых мы, возможно, захотим подписать этим летом, будет приятно услышать, что Салах остался".