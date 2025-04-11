Коннор Хеллебак одержал свою знаковую победу в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор Хеллебак

В матче регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде переиграл «Даллас Старз» со счетом 4:0.

Этот матч стал знаковым для 31-летнего американского вратаря «Джетс» Коннора Хеллебака, который теперь имеет в своем активе 45 побед в сезоне.

Голкипер стал лишь седьмым в истории НХЛ, кому удавалось в течение одного сезона одержать такое количество побед.

Первыми шестью были Брейден Холтби (48), Мартин Бродо (48), Берни Перент (47), Роберто Луонго (47), Евгений Набоков (46) и Микка Кипрусофф (45).

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sport.ua