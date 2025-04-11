В ночь на 13 апреля в Атлантик-Сити, США, состоится объединительный поединок за титулы WBA и IBF в полусредней весовой категории между обладателями титулов – соответственно Эймантасом Станионисом (15-0, 9 КО) и Джароном Эннисом (33-0, 29 КО). Чемпионы, которые буквально пришли после Теренса Кроуфорда, забрав его пояса, теперь будут выяснять, кто же из них лучше. И это по-настоящему интересное противостояние.
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Эннис гонялся за Кроуфордом, Станионис хотел боя против Теренса, но теперь они будут драться друг против друга
Полусредняя весовая категория всегда была интересным местом. Середина между легким и средним весом – она собирала в себе бойцов, которые уже не помещаются в первой категории, но еще должны подняться во вторую из указанных.
Обычно это означает, что ребята крепкие, габаритные, но при этом все еще молодые и быстрые. До недавнего времени здесь царствовал Теренс Кроуфорд. Еще был Эррол Спенс и компания рядом с ним в лице Шона Портера и других, но всех их побил Теренс.
Но время берет свое: Кроуфорду все труднее вписываться в рамки полусреднего веса. Да и молодежь поджимала. Американец после победы над Спенсом имел три пути. Первый – реванш. Как оказалось позже, тот был прописан в контракте боксеров и Эррол даже пытался им воспользоваться. Однако не получилось – Спенс сам передумал, да и хорошо. Ведь их бой был разрушительным для американца.
Второй – встреча с местными претендентами. Главным здесь был Джарон Эннис, который годами рассказывал, как красиво он может побить лидера дивизиона. Однако рядом были и другие. Среди них – и Эймантас Станионис, который с 2022 года удерживал титул WBA Regular, когда побил российского боксера. И Вирджил Ортис, которого называли едва ли не главным кандидатом на победу над Кроуфордом.
С Джароном не сложилось. Теренс его игнорировал и говорил, что тот еще никого достойного внимания не побеждал. Тем более – со Станионисом: на таких недостаточно популярных боксеров Кроуфорд обращает внимание только тогда, когда ему выгодно – как было с Аванесяном. С Ортисом провести бой тоже не получилось. Вирджил должен был подраться со Станионисом, но несколько раз переносил противостояние, а потом вообще выбыл из категории, потому что уже не мог сбрасывать вес, обезвоживался и терял сознание.
Третий путь – переход в высшую весовую категорию. Для боя с Чарло или кем-то из чемпионов. Кроуфорд хотел побить Чарло, чтобы стать абсолютом, но тот потерял титулы. Поэтому Теренс ушел, завоевал пояс в бою с Мадримовым и теперь готовится к Канело. В полусреднем весе его теперь ожидать не стоит.
Сейчас здесь другие лидеры. Главные – эти: Джарон Эннис и Эймантас Станионис будут драться за два титула, но их поединок подают, как противостояние лидеров дивизиона. Потому что другие два чемпиона – Брайан Норман и Марио Барриос. Первый – молодой, сильный американец, который уже успел отказаться от встречи с Эннисом. Второй – давно известный боксер, который не тянет не лидера. Однако достаточно качественный, чтобы удерживать пояс прямо сейчас, пока не найдется замена.
И Эннис, и Станионис стали чемпионами, когда пояс освободил Кроуфорд. Сначала Теренс отказался проводить защиту в бою против Джарона – сослался на то, что по контракту должен дать реванш Спенсу. Эррол вроде бы собирался, но передумал. А Теренс уже пояса не имел.
WBA тоже отошел Станионису не с боем. Он был регулярным чемпионом. Затем Кроуфорд пошел дальше, оставив пояс вакантным. И полноценным, а не регулярным чемпионом назначили боксера из Литвы.
Теперь эти парни будут сражаться за наследство Кроуфорда. И это тот самый случай, когда хорошо, что доминант ушел. Теперь молодые ребята получили то же, что и имели: титулы и большее внимание в бою, который точно стоит того, чтобы его смотрели фанаты.
Кто фаворит?
Джарон Эннис – с большим отрывом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18. Победа Эймантаса Станиониса идет за 4.75.
Да, поединок должен быть конкурентным, но коэффициенты адекватные. Так бывает в боксе. Потому что есть точный фаворит. Однако есть и то, что претендент может предложить.
Давайте с этим и разберемся.
Станионис – агрессивный, сильный боксер с ударом. Он бьет сильнее Чухаджяна или Аванесяна. Он прессингует лучше их. Он более крепкий, чем другие соперники Энниса – тот же Ройман Вилья или кто-то другой.
Что не может дать Эймантас – так это техники. Это чисто силовой боксер с тяжелыми ударами. Боец, который ломает соперников, всегда сильнее их, и поэтому они не могут с ним справиться.
Грозит ли это и Эннису? Конечно, да. Не знаем мы, что он будет делать под силовым прессингом – можем только догадываться. Но, если думать логически, шансов у Станиониса не так уж и много.
Да, соперник сильный, но несколько меньше. Агрессивный, но более медленный. Яркий, но не такой точный. Имеет удар, но и Эннис может нокаутировать одним попаданием. Получается, ситуация – либо паритет, либо в пользу Джарона.
При этом важно учитывать, что это – лишь теория. В ринге все может быть наоборот или же совсем по-другому. Поэтому списывать Станиониса не надо. Парень с характером точно даст бой. Только вот будет ли этого самого боя достаточно?
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