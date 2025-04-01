Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Оланреваджу

На арене «Bukom Boxing Arena» в Аккре (Гана) состоялся вечер бокса, организованный промоутером Айзеком Аванква.

На ринге встретились представители полутяжелого веса (до 79,9 кг) – нигериец Габриэль Оланреваджу (13–8–2, 12 КО) и представитель Ганы Джон Мбанугу (13–1–1, 12 КО).

Бой завершился в третьем раунде, когда Габриэль пропустил удар соперника и упал на канвас. Рефери сначала отсчитывал нокдаун, но увидел, что боксер не двигается и принялся оказывать первую помощь. Оланреваджу был доставлен в ближайшую больницу, однако умер, не приходя в себя. Причина смерти пока неизвестна – вскрытие проведут 2 апреля.

Боксер в своей профессиональной карьере одержал 13 побед (12 – нокаутом), потерпел 8 поражений, еще два боя завершились вничью. Габриэль владел титулами чемпиона Нигерии и Западной Африки.

sport.ua