Нико Хюлкенберг: В Сузуке вы чувствуете скорость

Уик-энд в Сузуке станет первым для Джонатана Уитли в роли руководителя команды Sauber…

Маттиа Бинотто, операционный и технический директор: «Первые гонки дали нам четкое понимание того, в чём нужно прибавить. Мельбурн и Шанхай показали, что у нас есть потенциал для борьбы за очки. Уик-энд в Китае был более сложным, но ценным для сбора информации и обучения.

Трасса в Сузуке требует точности и уверенности в скоростных поворотах, здесь важно с самого начала уик-энда всё сделать верно. Впереди серия из трёх гонок подряд, в которой ключевым фактором будет стабильность. Команда усердно работает как на трассе, так и на базе в Хинвиле, мы полностью сосредоточены на том, чтобы вместе двигаться вперед».



Джонатан Уитли, руководитель команды: «После встречи с сотрудниками на базе в Хинвиле я рад присоединиться к команде в Сузуке для участия в нашей первой гонке. Мы начинаем работу над нашими планами на этот и последующие сезоны».

Нико Хюлкенберг: «В Сузуке вы действительно чувствуете скорость. Это быстрая, техничная и требовательная трасса, где вы испытываете удовольствие, если чисто проехали круг. Мне всегда нравилось гоняться в Сузуке, японские болельщики – одни из лучших в мире

После двух первых гонок есть и положительные моменты, теперь мы знаем, в чём должны прибавить, чтобы использовать этот опыт для достижения стабильных, конкурентоспособных результатов».



Габриэль Бортолето: «Первые гоночные уик-энды помогли мне набраться опыта, думаю, так будет и в Сузуке. Я всегда хотел выступить на этой трассе, сложной, интересной и с большой историей – особенно для бразильцев.

Я тренировался на симуляторе и жду возможности опробовать трассу за рулём реальной машины. Теперь я знаю, что нужно для прохождения дистанции гонки и адаптации к разным условиям, и прогрессирую с каждой сессией. Я продолжаю учиться, прибавляю в скорости и готов использовать любой шанс. Серия из трёх гонок подряд – это непросто, но я с нетерпением жду этого вызова и рассчитываю добиться прогресса за эти несколько гонок».

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